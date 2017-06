Storkonflikten i Göteborgs hamn slår mot hela landet

Containerhamnen i Göteborg står för 58 procent av all import och export i Sverige. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Nu får konflikten i Göteborgs containerhamn allt större konsekvenser för hela landet, berättar Johan Trouvé, vd för Västsvenska handelskammaren.

– Två tredjedelar av all containertrafik passerar Göteborgs hamn. Den är viktigt för hela landet, det här är inte bara en lokal fråga för Göteborg, säger han.

Totalt sett står hamnen för 58 procent av all import och export i Sverige. Men under den månadslånga lockouten har bara en tredjedel av hamnens kapacitet varit igång.

Konflikten kostar nu hela landet enorma summor, berättar han, och det kommer förstås också att drabba kunderna som får betala mer för importerade varor.

– Så är det, absolut. Men hur mycket, det går inte att säga.

Storrederiet MSC, med en marknadsandel på 20 procent av all import och export i Sverige, beslöt på fredagen att stoppa all import från Asien via Göteborgs hamn. Det fungerar helt enkelt inte att ta in varorna via den konfliktdrabbade hamnen just nu, enligt Morten Møller Weisdal, vd för MSC Sweden.

Vi kommer att se företag som inte klarar det här.

– Vi kan ta in varorna via andra hamnar, men där börjar det bli kapacitetsbrist nu, säger han till SvD.

Johan Trouvé berättar att de får massor av rapporter från företag över hela landet som drabbas hårt av konflikten.

– Att varor måste lastas om innebär merkostnader på mellan 10 000 och 20 000 per container. Företag får inte hit sina varor, och det blir förseningar. För den som till exempel importerar trädgårdsprodukter som måste ut före midsommar innebär det enorma konsekvenser, säger han.

Det finns företag som nu riskerar att gå omkull på grund av konflikten, berättar han.

Nu påverkar konflikten i Göteborgs containerhamn allt fler när varorna blir dyrare på grund av extrakostnader. Foto: Roald, Berit Roald/TT

– Det här innebär jättekostnader. Ta konfektion, där det är förberett för lansering med annonser och kampanjer, men där varorna inte kommer. Vi kommer att se företag som inte klarar det här, säger Johan Trouvé.

Under fredagseftermiddagen ska parterna träffa en oberoende medlare.

”Läget är allvarligt. I juni kör vi vår verksamhet med cirka 35 procent kapacitet av det normala”. ”Den last vi inte kan hantera går till andra hamnar, det är många miljoner av förlorade intäkter” skriver Annika Hilmersson, pressansvarig på ATM Terminals, som driver containerhamnen i en kommentar.