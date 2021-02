Johnson: 5 månader till frihet – minst

Två gånger under 2020 tvingades England gå in i lockdown, restriktioner hårdare än något Sverige under pandemin varit i närheten av. Men det hjälpte bara tillfälligt. Under hösten kom covid-19:s grymma motdrag: B117.

Det är förkortningen för den virusmutation som först upptäcktes i Storbritannien, och som innebär att covid-19 sprider sig ännu snabbare.