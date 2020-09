Storbrand på oljetanker utanför Sri Lanka

Den Panamaflaggade oljetankern The New Diamond skickade tidigt under torsdagen ut ett nödanrop efter en explosion ombord. Skeppet, som transporterar närmare 300 000 ton olja, ligger 60 kilometer utanför Sri Lankas kust.

– Ett indiskt kustbevakningsfartyg och ett av våra fartyg jobbar nu med att försöka släcka branden som har spridit sig till däcket på skeppets serviceområde, säger kapten Indika de Silva, talesperson för Sri Lankas flotta.