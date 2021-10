Storbanker i USA klår förväntningarna

Bank of America, USA:s näst största bank mätt i tillgångar, gör ett återtag av avsättningar för kreditförluster på 1,1 miljarder dollar och får dessutom oväntat mycket draghjälp från ett lyft från konsumentverksamheten.

Storbankens nettovinst steg till 7,26 miljarder dollar eller 85 cent per aktie. Det kan jämföras med 4,44 miljarder dollar, 51 cent per aktie, under tredje kvartalet ett år tidigare.