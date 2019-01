Storbanker humörhöjare på Wall Street

Det var Bank of America och Goldman Sachs som överträffade förväntningarna både när det gäller resultat och intäkter under fjärde kvartalet 2018 – och aktierna rusade iväg rejält. Bank of America steg 7,2 procent och Goldman Sachs lyfte 9,8 procent. Även JP Morgan surfade med på finansvågen och aktien steg ordentligt, 4,5 procent.