Stora störningar för Telias mejlkunder

Telia har drabbats av tekniska problem som rör mejltjänsten. Hemsidan ligger också nere. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT

Det är stora störningar i Telias mejltjänst. Den som har en telia.com-adress kan uppleva störningar. Telias hemsida ligger också nere sedan eftermiddagen, rapporterar Expressen.

– Vi ser att vissa har problem med e-posten men vi vågar inte säga något om omfattningen eller hur många som påverkas, säger Marcus Haglund, pressansvarig på Telia, till TT.

Telia vet inte hur lång tid det tar innan felen är avhjälpta.

Annons X

– Vi håller på att felsöka, säger Marcus Haglund.

Under tiden hänvisar Telia till kundtjänsten via telefon eller via Twitter och Facebook.