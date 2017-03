Stora skador efter Debbie

Träd som fallit i Bowen, nordöstra Australien. Foto: AP/TT

Byvindar på 73 meter per sekund uppmättes vid ön Hamilton i turisttäta Whitsundays där Debbie drog in. Ovädret, som slog in mot land under tisdagseftermiddagen lokal tid, har nedgraderats men rört sig i en långsammare takt än vad som förutspåtts och har drabbat ett stort område i delstaten Queensland under ungefär ett dygn.

Fortfarande varnas för "intensivt regn" och översvämningar till följd.

Åtminstone en person rapporteras ha skadats allvarligt av en vägg som rasat samman. Skördar till ett uppskattat värde av motsvarande 7 miljarder kronor rapporteras ha gått till spillo. Träd har dragits upp med rötterna, yachter spolats upp på land och tak lyft eller rasat in i områden där förödelsen beskrivs som "krigsliknande".

På ön Daydream nära Stora barriärrevet rapporteras stora skador, men enligt polisen befinner sig alla i säkerhet.

Samtidigt har flera evakueringscenter redan kunnat stänga och i staden Mackay fungerar verksamheten som vanligt igen, rapporterar tv-kanalerna.

Vägen till Airlie Beach, knytpunkten för resor vidare ut till Whitsundays, är fortfarande avskuren, och även till samhällena Bowden och Proserpine.

Polisen i Queensland uppmanar på en presskonferens människor att hålla sig borta från vägarna, och vädjar om förståelse och tålamod.

Queenslands ledare Annastacia Palaszczuk säger på en presskonferens att hon är orolig för att det kan finnas skadade människor som ännu inte kunnat slå larm.

– Vi vet helt enkelt inte hur många människor som är skadade och statusen på deras hem, men vi har fått rapporter om skadade byggnader i platser som Proserpine, säger hon.

Den federala regeringen har sagt sig vara redo att hjälpa till med uppröjningsarbetet, med soldater, helikoptrar och flygplan redo.

Inför cyklonen evakuerades omkring 30 000 personer och alla uppmanades att hålla sig lugna – och inomhus.

Det finns också ljusglimtar i rapporterna om förödelsen. En bebis föddes på en ambulansstation i Whitsundays medan vinden dånade utanför.

– I allt detta, att se det här miraklet, det får många att le, säger Palaszczuk.