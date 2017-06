Stora problem med Han Solo-film

Gänget, här glatt leende, i den kommande avknoppningsfilmen i "Star wars"-universumet. Arkivbild. Foto: Jonathan Olley/Lucasfilm/AP/TT

Lord och Miller hade bara veckor kvar av inspelningen när de fick lämna filmen, och senare ersattes av Ron Howard, som i dagarna ska ha tagit över rodret.

Enligt The Hollywood Reporter så har stora delar av produktionen kantats av meningsskiljaktigheter mellan manusförfattaren och exekutiva producenten Lawrence Kasdan, som skrivit manuset med sin son Jon Kasdan.

Lord och Miller lät skådespelarna under inspelningen improvisera, vilket irriterade Kasdan som krävde att manuset skulle användas ordagrant, enligt källor.

Annons X

Improvisationerna ska också ha fått produktionsanställda att knorra, som menade att tekniken fungerar dåligt i ett jätteprojekt likt "Star wars". där hundratals anställda väntar på instruktioner. Studion ska inte heller ha varit helt nöjd med huvudrollsinnehavaren Alden Ehrenreichs prestation, och tog in en skådespelarcoach, vilket är ovanligt så sent in i processen.

Även den senaste filmen, "Rogue One: A star wars saga", drogs med problem i slutet av produktionen, men togs emot positivt av tittare och kritiker när den släpptes i mitten av december.

Den ännu obetitlade Han Solo-filmen har svensk premiär den 25 maj nästa år.