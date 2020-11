Stora jubelscener bland Bidens supportrar

Strax innan klockan sex på lördagskvällen svensk tid utropades Joseph Biden (D) till vinnare av USA:s presidentval av flera medier som CNN och Fox News. Det dröjde inte länge förrän tusentals amerikaner började att fira runt om i landet.

I Chicago korkade människor up champagnen, sjungandes Queens superhit ”We Are The Champions,” rapporterar TV-kanalen CNN.