Stora fotobokspriset till Jenny Rova

Självporträtt kan se ut på olika sätt. Jenny Rova, född 1972, bestämde sig för att skapa en bild av sig själv genom andras ögon. Fotoboken "Älskling – a self-portrait through the eyes of my lovers" består av fotografier tagna mellan 1992 och 2017, tagna för privat bruk, av nio män hon haft en kärleksrelation med. Det blev ett sätt att utforska sig själv, men också visa hur vi ofta bygger en identitet genom hur andra ser på oss.

De första bilderna i boken är okonstlade, visar en ung kvinna i olika vardagliga situationer. Pojkvän nummer två har tydliga fotografiska ambitioner och är också den som ger Jenny Rova en kamera och lär henne grunderna i fotografi. Svartvita nakenbilder med tydlig erotisk prägel varvas med porträtt i skogsmiljö. Käck, vardaglig, sexig, gåtfull, flickaktig, moderlig – de olika männen framhäver valda delar av Rovas personlighet i denna både intima och mångfasetterade bok.