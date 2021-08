Stora barn döps efter lång pandemiväntan

– Det är lite trångt i släktens dopklänning, det går precis. Hade vi väntat en månad till så hade det blivit tufft, säger Sebastians pappa Alexander Wrange.

Under 2019 döptes 40 procent av barnen som föddes i Sverige, men under det första pandemiåret 2020 bara 27,5 procent. Även under våren har många föräldrar avvaktat med dopet, så nu är det mycket att ta igen.