Det är inte bara de starka svenska kvinnorna som utmärker sig på Berlins filmfestival, vilket SvD rapporterade om häromdagen, utan kvinnoskildringarna över lag. Utvecklingen är förstås inte unik för Berlinale, men tydligare här än på festivalerna i Cannes och Venedig, och inte minst på årets upplaga (i jämförelse tog det 15 filmer innan Berlins tävling presenterade en stark manlig rollfigur, Joaquin Phoenix i Gus van Sants ”Don’t worry, he won’t get far on foot”).