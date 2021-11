Försvunnen man hittad död efter stor insats

En man som anmälts försvunnen i Marks kommun i Västra Götaland har hittats död, skriver polisen på sin hemsida. Polisen inledde en så kallad särskild händelse, vilket innebär att de får hjälp med resurser, efter att ha letat efter mannen utan resultat under natten.

– Det är en 71-årig man som försvann från sitt hem under gårdagen under oklara omständigheter. Vi har sökt med hund och från luften under natten, sade Martin Hallberg, vakthavande befäl vid polisen, på tisdag morgon.