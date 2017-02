Falskt alarm utlöste stor polisinsats

Ett stort antal patruller larmades till platsen sedan ett så kallat amoklarm utlösts, säger polisens presstalesperson Kim Freigang för TT.

Menden ligger strax utanför Dortmund i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Flera tyska medier twittrar strax innan 13:00 att händelsen är ett falskt alarm.

We can confirm that this was a false alarm. Thx to all police and medical forces! #Menden