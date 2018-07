Stoppade utvisning: "Jag hade gjort om det"

– Jag hade gjort om det, om det krävdes av mig, men jag tror inte att jag får lov att kliva ombord på ett flygplan där personer ska utvisas igen.

Elin Ersson är socionomstudent och aktiv inom flera organisationer som jobbar för att afghaner ska få stanna i Sverige. I samarbete med andra volontärer genomförde hon en aktion mot en utvisning som skulle genomföras från Landvetter flygplats under måndagen. Aktionen livesändes via Facebook och det dröjde inte länge innan internationella medier som The Guardian, CNN och BBC gjorde händelsen till en viral världsnyhet.