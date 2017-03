Stoppa Vänsterpartiet – Sänk skatterna!

Ta ifrån dem taktpinnen Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT / TT NYHETSBYRÅN

Sverige har världens högsta marginalskatter. Ingen annanstans betalar personer med relativt höga inkomster en så hög andel av en inkomstökning i skatt.

Den som tjänar drygt 54.300 kronor i månaden betalar drygt sextio kronor i skatt på en extra intjänad hundralapp.

Eller - rättare sagt - hon betalar betydligt mer än så.

Dels har det svenska socialförsäkringssystemet ett förmånstak på 7,5 prisbasbelopp. Det innebär att det inte finns någon korresponderande förmån för löntagaren för de arbetsgivaravgifter som arbetsgivaren betalar på inkomster som överstiger 28.000 kronor i månaden. Det innebär att stora delar av arbetsgivaravgifterna för denna grupp inte är något annat än en ren inkomstskatt.

I praktiken blir då den högsta marginalskatten cirka 70 procent.

Egentligen stannar det inte där heller. Jacob Lundberg och Alexander Fritz Englund har räknat ut att den effektiva marginalskatten - om man även tar hänsyn till konsumtionsskatter - landar på cirka 75 procent.

54.300 kronor i månaden är en hög lön. Men den är inte högre än att det är ungefär genomsnittslönen för en svensk civilingenjör i privat sektor.

När den politiska retoriken med skälvande patos talar om den privatekonomins olymp på vilken de som ska betala världens högsta marginalskatter dväljs, så är det bra att komma ihåg vilka det handlar om.

Detta är människor som - efter att ha gått igenom några av de svåraste utbildningar som vårt universitetssystem kan erbjuda - sitter och utvecklar prylar som säljs i global internationell konkurrens. Lastbilar, personbilar, telekomsystem, flygplan, radarsystem etc.

I min bok är det mycket viktiga människor. Vars väl och ve är intimt sammankopplade med vårt lands väl och ve.

Men vi har inte bara världens högsta marginalskatter. Ett minst lika stort problem är att breda yrkesgrupper befinner sig på inkomstnivåer där de betalar marginalskatter över 50 procent.

Här talar vi bland annat om poliser och sjuksköterskor, skolledare och andra chefer i offentlig förvaltning.

Det krävs sannolikt ett mycket långt och nitiskt engagemang inom Ung vänster för att suggerera sig till föreställningar om det jetset-liv en familj med två polislöner lever.

Jag noterar att man från vänsterhåll framhåller att det ändå är en blygsam del av de sysselsatta som berörs.

Men tittar man på heltidsarbetande så visar beräkningar att 72 procent av alla civilingenjörer betalar mer än 50 procent i marginalskatt. 52 procent av universitets- och högskolelärare. 43 procent av poliser. 37 procent av sjuksköterskor och barnmorskor.

Detta är med alla rimliga mått mätt breda yrkesgrupper.

De mycket höga skatterna på dessa yrkesgrupper kan sättas i relation till andra länder.

Jag skrev för ett drygt år sedan om det skatteförslag som vänsteryttern i det amerikanska presidentvalet - demokraten Bernie Sanders - gick till val på.

Sanders tog i från tårna och slog fast att den högsta marginalskatten skulle vara 67,5 procent, dvs något lägre än den svenska. Den stora skillnaden var att Sanders skatt skulle ligga på inkomster över 10 miljoner dollar om året, eller 130 gånger motsvarande nivå som i Sverige.

Vid den högsta svenska marginalskatten - där vi alltså betalar cirka 70 procent - skulle Sanders program innebära en höjning från 37,4 till 43,1 procent.

Det amerikanska skattesystemet går inte att jämföra med det svenska. Men också i ett bredare OECD-sammanhang sticker vi ut.

I en jämförelse som KPMG gjorde 2015 ligger den genomsnittliga högsta marginalskatten i OECD på 42 procent. De flesta av våra konkurrentländer ligger runt 45 procent.

Inte sällan så ligger också de högsta marginalskatterna i betydligt högre inkomstlägen än de svenska. I Storbritannien behöver man exempelvis tjäna 150.000 pund om året för att betala 45 procent i marginalskatt. Det är två och en halv gånger inkomstnivån för högsta marginalskatt i Sverige. En nivå där den brittiska marginalskatten för övrigt är 40 procent.

Brittiska marginalskatter på inkomster upp till drygt 39.000 kronor i månaden är 20 procent. Det kan jämföras med de 52 procent marginalskatt som vi har på inkomster över 37.700 i månaden.

Högavlönade i andra länder betalar också höga marginalskatter. Skillnaden mot Sverige är att här håller sig ledande politiker med helt andra föreställningar om vid vilken nivå man är ”högavlönad”.

Höga marginalskatter är skadliga. De bryter ner goda incitament i ekonomin och på arbetsmarknaden.

Man kan föra teoretiska resonemang om huruvida personer som tjänar 50.000–60.000 kronor i månaden verkligen momentant skulle öka sitt arbetskraftsutbud om marginalskatterna sänktes. Att döma av självfinansieringsgraden av avskaffad värnskatt skulle de ändra sitt beteende på ett samhällsekonomiskt önskvärt sätt.

Men den relevanta frågan handlar om hur denna typ av incitament påverkar beteenden över tid och vad vi vill att skattesystemet ska uppmuntra.

Höga marginalskatter - i vårt fall redan på relativt låga inkomster - straffar hårt arbete, ansträngning, utbildning, flit etc. Över tid spelar det roll.

Är det värt att söka en svår utbildning? Är det värt att byta till ett mer ansvarsfullt jobb? Är det värt att flytta till en annan stad för ett mer välavlönat (och därmed mer högproduktivt) jobb?

Och vilken signal vill vi att skattesystemet ska skicka. Vilka dygder ska uppmuntras?

Dessutom bör man ta i beaktande att kapitalinkomsterna ökar, samtidigt som kapitalskatterna blir lägre. Samtidigt höjs skatterna på arbete. Det innebär att den relationen mellan kapital- och arbetsinkomster förskjuts ytterligare.

Hur detta kan rimma med någon förekommande anständig föreställning om rättvisa är svårt att begripa.

Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson (ordförande respektive ekonomisk-politisk talesperson i Vänsterpartiet) konstaterar i en triumfatorisk artikel i SvD att fler nu ska betala höga marginalskatter:

”För det första är vi överens om att fler ska få vara med och bidra lite mer. Förändringen består i att uppräkningen 2018 av inkomstgränsen för att ­betala statlig inkomstskatt, de så kallade skiktgrän­serna, begränsas.

Det innebär att progressiviteten i skattesystemet ökar och att fler personer än annars i de högre inkomst­grupperna kommer att få betala statlig inkomst­skatt. Statens intäkter beräknas öka med 2,7 miljarder kronor att satsa på välfärden och ­andra viktiga samhällsbehov. Personer med ­inkomst under cirka 38 200 kronor i månaden ­berörs inte av förändringen.”

Vänsterpartiet är som bekant ett ytligt reformerat kommunistparti och är naturligtvis inte nöjda med detta.

Hade Vänsterpartiet inte bara haft ett betydande inflytande över Samarbetsregeringens skattepolitik utan fått bestämma fullt ut, så skulle skatterna höjts ytterligare. Man vill höja skatterna på kapitalinkomster också - bland annat med verklighetsfrämmande förslag om progressiv kapitalbeskattning. Samarbetsregeringen vet att den internationella konkurrensen driver kapitalbeskattningen i en helt annan riktning.

Vänsterpartiets skattepolitiska filosofi fångades redan på sextiotalet av The Beatles (i ett annat brittiskt skatteklimat):

Let me tell you how it will be

There's one for you, nineteen for me

'Cause I'm the taxman, yeah, I’m the taxman

Should five per cent appear too small

Be thankful I don't take it all

'Cause I'm the taxman, yeah I’m the taxman

If you drive a car, I'll tax the street,

If you try to sit, I'll tax your seat.

If you get too cold I'll tax the heat,

If you take a walk, I’ll tax your feet.

Vänsterpartiets skattepolitik kan och behöver stoppas. Alliansen bör lägga fram förslag där det politiska innehållet får styra den parlamentariska strategin. Är man verkligen emot detta så kan man lägga fram förslag som riksdagen får ta ställning till.

Stefan Löfven gjorde som bekant gemensam sak med Jimmie Åkesson 2013 och stoppade ett förslag om höjning av brytpunkten för den statliga inkomstskatten. Han var dessutom så angelägen om att höja marginalskatterna att han valde att bryta ur frågan ur budgetprocessen.

Egentligen borde frågan om sänkta marginalskatter vara okontroversiell. Det borde finnas goda förutsättningar till blocköverskridande överenskommelser som besparar svenska folket från Ulla Anderssons föreställningar om rättvisa och skattepolitik.

Socialdemokraterna var med och genomförde den stora skattereformen på 90-talet. Reformens principer var att de flesta skulle betala cirka 30 procent i inkomstskatt och att ingen skulle betala mer än 50 procent i marginalskatt.

Det borde man rimligen kunna gå tillbaka till.

Den långsiktiga politiska ambitionen borde vara att avskaffa den statliga inkomstskatten. Det är möjligen svårare för socialdemokraterna att svälja, men det borde inte vara omöjligt för en framåtsyftande socialdemokrati som ser den pågående dynamiken mellan beskattning på arbete och kapital.

Den statliga inkomstskatten drar idag in drygt 55 miljarder till statskassan. Det är mycket pengar, men ett avskaffande är klart möjligt att genomföra genom att exempelvis bredda fastighetsskatten eller fasa ut ränteavdragen. Det viktiga är att en sådan överenskommelse blir robust och långsiktig.

Beräkningar på de statsfinansiella effekterna av att avskaffa de allra högsta marginalskatterna (den så kallade värnskatten) visar att den delen av en sådan reform är självfinansierad.

Avskaffades den statliga inkomstskatten skulle den högsta marginalskatten bli drygt trettio procent. Det skulle kraftigt stärka incitamenten för arbete, studier och kompetensutveckling. Sverige skulle inte bli ett skatteparadis, men vi skulle få mycket konkurrenskraftiga skatter på arbete. De enorma arbitragen mellan arbete och kapital skulle minska och de komplicerade 3:12-reglerna bli mindre viktiga.

Men det skulle framförallt vara rättvist. Det är det viktiga argumentet. Att den som arbetar har rätt att själv bestämma över sina inkomster är en grundläggande fråga om rättvisa.

Det är det Allianspartierna måste prata om. Om rättvisa. Om att en regering som låter sin skattepolitik dikteras från ytterkanten i svensk politik är ett hot mot denna rättvisa.

När den insikten omsätts i parlamentarisk praktik får Sverige en relevant opposition.