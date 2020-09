”Stoppa minimilöner – och byt EU-politik helt”

EU-kommissionens förslag om minimilöner kommer med stor sannolikhet skaka den svenska arbetsmarknadsmodellen i dess grundvalar. Det finns ännu möjlighet att stoppa detta, men bara att förslaget nu läggs fram är att betrakta som ett politiskt nederlag som borde få Socialdemokraterna att omvärdera sin naiva inställning rörande EU-politiken.

I sitt årliga ”State of the union”-tal under onsdagen offentliggjorde EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommissionens planer på att presentera ett lagförslag om minimilöner på EU-nivå. Ännu finns frågetecken kring utformningen, vilken väntas klarna senare i höst, men det är viktigt att förstå att det här inte är ett förslag som presenteras i ett vakuum. Det är en naturlig följd av EU:s ”sociala agenda” som inte minst den svenska regeringen varit mycket drivande för att få på plats.