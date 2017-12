”Stoppa dopningen av kinesiska e-handelsjättar”

Än har vi troligen inte sett den sista julhandeln som resulterar i paketkaos på Postnords Arlanda-terminal. År 2025 beräknar HUI Research att upp till var tionde krona i detaljhandeln spenderas på utländska e-handelssajter. De e-handelspaket som Postnord haft förtvivlat svårt att hinna ta hand om under senhöstens shoppinghögtider har allt oftare en avsändaradress i Kina. Flödet av varor denna väg kommer bara att öka så länge de kinesiska online-marknadsplatserna, som Wish eller Alibaba, dopas med hjälp av omoderna regler som snedvrider konkurrensen till nackdel för svenska handlare. Svensk Handel välkomnar konkurrens men den ska ske på lika villkor. Därför är det välkommet att EU-kommissionen på tisdagen tog steg mot att öka ansvarsutkrävandet och möjligheten till kontroll av de tusentals undermåliga och osäkra produkter som säljs från mindre nogräknade producenter i exempelvis Kina – via online-marknadsplatser – direkt till konsumenter i Sverige och andra EU-länder.