Höstens åtta deltagare i "Ex on the beach" är alla dokusåpaveteraner – däribland finns den tidigare "Paradise hotel"-vinnaren Alexander D'Rosso, Sara Bolay, som deltog i begynnelsen av "Ex on the beach", samt Jasmine Gustafsson, som har betat av båda formaten.

Att många känner till varandra sedan tidigare har gjort startsträckan kortare, då alla antingen är kompisar, har haft relationer, legat med varandra eller i alla fall kommunicerat på sociala medier, berättar Sara Bolay.