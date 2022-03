Hon är inte mer än drygt tre månader, lilltösen som ligger i famnen på en god vän. Den rosiga bebisen är klädd i en overall med små öron på, och just nu bäst på att då och då le med hela kroppen. Hennes mamma funderar på förskola och andra beslut som kommer att påverka tillvaron för flickan. Mamman prövar och resonerar om alternativ, dels för att det är fantastiskt att få planera för framtiden som förälder, dels för att hon och barnets far kan påverka framtiden.