Bland vinnarbolagen på storbolagslistan finns Sinch, som tappade rejält under måndagen. Nu ligger aktien plus 2,9 procent. Även Boliden ligger plus 1,1 procent, liksom Nodea, plus 0,7 procent.

Blad storbolagslistans förlorare finns Assa Abloy, minus 1,2 procent och Kinnevik, minus 1,3 procent.