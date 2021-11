Stockholmsbörsen stiger på måndagsmorgonen, efter de kraftiga fallen på börserna i fredags då oron för den nya virusvarianten spred sig.

Efter några minuters handel ligger OMXSP-indexet på plus 1,2 procent och så gott som alla bolag på storbolagslistan ligger på plus. I topp ligger Evolution Gaming, plus 5,7 procent, följt av Alfa Laval, plus 2,7 procent.