Stockholmsbörsen öppnar september på plus

Direkt vid månadens första börsöppning ligger indexet OMXS på plus 0,7 procent. Så gott som alla bolag på storbolagslistan visar på plus, i topp ligger Evolution Gaming, plus 1,4 procent, SKF, plus 1,4 procent och Kinnevik, plus 1,3 procent.

Under onsdagsmorgonen har SAS rapporterat en förlust på cirka 1,2 miljarder kronor före skatt och jämförelsestörande poster för sitt tredje kvartal, och bolaget säger sig se förändringar i efterfrågan efter pandemin. Vid börsöppningen ligger aktien svagt uppåt, plus 0,2 procent.