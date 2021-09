Stockholmsbörsens OMXS-index ligger back 0,9 procent efter några minuters handel på tisdagen. I Tokyo stängde börserna på minus, i spåren av nedgångar i USA på måndagen.

På storbolagslistan ligger H&M i topp, plus 1 procent, liksom banksektorn, Swedbank plus 0,9 procent, Nordea plus 0,5 procent och Handelsbanken plus 0,3 procent.