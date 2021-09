Stockholmsbörsen lyfter

Stockholmsbörsen stiger inledningsvis i linje med utvecklingen runtom i Europa. Detta efter att gårdagskvällens räntebesked från amerikanska Fed fick positivt gensvar från Wall Street och New York-börsen. OMXS-index är upp 0,8 procent med majoriteten av storbolagen på OMXS30-listan på plus. Allra bäst går kullagertillverkaren SKF som steg även under gårdagen, aktien lyfter 3,0 procent medan livekasinooperatören Evolution stiger 1,9 procent.

Mot strömmen går spelbolaget Betsson som faller 2,3 procent efter beskedet att bolagets ordförande får gå. Ett nytt bolag, bilglasreparationsföretaget Gary Group som tidigare gick under namnet Ryds bilglas, stiger omkring tio procent i den inledande handeln.