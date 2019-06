När Forbes reseredaktör haft det högst angenäma jobbet att spana in årets nya takbarer kvalade Blique by Nobis in på listan över världens bästa. Motiveringen lyder att Nobis Group är kända för sina kreativa och råvarubaserade restauranger och att det nya hotellets takbar knappast är något undantag. Takrestaurangen, Arc, som fokuserar på en fusion av skandinaviska skaldjur och koreansk matkultur gör hotellet till en destination för såväl nyfikna foodies som kvällspigga sakeentusiaster. På plussidan framhåller Forbes dessutom den tidsenliga grönsaksodlingen på taket.

Hotellet öppnade för bara några månader sedan men har redan lockat lystna blickar bort mot det nybyggda Hagastaden.

Det är faktiskt inte första gången Stockholm hamnar på internationella listor över fantastiska takbarer. Bland annat kvalade The Winery Hotel i Solna nyligen in på australiska Vogues lista över världens 25 bästa takbarer.

Bland nyheterna på Forbes lista fanns bland andra Mama Shelter i Los Angeles och Avani Riverside i Bangkok.

Foto: Beatrice Graalheim/Nobis