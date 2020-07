City i Stockholm – det är dit gatorna leder. Dit går alla tunnelbanelinjer, alla pendeltåg. City är mer än någon annan stadsdel tillhörig alla medborgare i Storstockholm och borde vara huvudstadens pulserande hjärta – men har i stället blivit Stockholms svarta hål. Här sugs den dynamiska storstadskulturen ner i ett intet bestående av bland annat Espresso House, H&M, McDonald’s, Kjell & Co, Lindex, Dressmann, Synsam, Joe and the juice etcetera. Utbudet är så ensidigt att centrala Stockholm påminner om en inverterad kommuniststat.

Nu kan vän av ordning påpeka att butiks-, kafé- och restaurangkedjor dominerar huvudstäder även utomlands. Jo, det stämmer, men olyckan är extra stor i Stockholm. Under Norrmalmsregleringen i mitten av 1900-talet revs den övervägande delen av den befintliga bebyggelsen på Nedre Norrmalm som i dag kallas City. Det innebar att ett flerhundraårigt kulturarv i Sveriges huvudstad utplånades under drygt två decenniers tid. Bland annat revs skolor, kyrkor, nöjeslokaler, affärshus, bostadshus, hotell med mera. Ur rivningsmassorna uppstod nästan enbart kontorsfastigheter, som med några få undantag utstrålar tristess.