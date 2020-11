Stockholm hårt coronadrabbad huvudstad

Aftonbladet har sammanställt och jämfört antalet dödsfall i sju europeiska huvudstäder: Berlin, London, Madrid, Oslo, Paris, Rom och Stockholm. Resultatet visar att Stockholm varit näst hårdast drabbat, bara Madrid har sämre siffror.

Stockholm har haft 113 döda per 100 000 invånare, totalt 2 688 döda. I Madrid har 170 per 100 000 invånare dött. Oslo är den av de sju städerna som hamnar längst ned på listan, där har 9 personer per 100 000 invånare avlidit.