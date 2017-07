Stockholm först med poddtaxi: ”Många unga kunder”

Poddarna laddas på huvudkontoret på Torsgatan i Stockholm och kör tills det är 20 procents batteri kvar. Då åker man och laddar fordonet igen. En laddningsplats finns även vid Värtahamnen.

Hälften av poddarna är i trafik, andra hälften står på laddning. Just nu tittar bolaget på möjlighet till snabbladdning via fordonsladdare och utbytbara batterier.

Podtaxin är krocktestad, kör upp till 4–5 kilometer per resa och klarar 45 km i timmen. Priset är tre öre per meter. Barn under 135 centimeter får inte åka podtaxin.

Förarna, som har B-körkort, får en sex timmars lång förarutbildning där de får åka med en handledare innan de ger sig ut själva med podden i trafiken. De är anställda genom skriftliga kontrakt som skickas vidare till svenska Transportarbetarförbundet, och provanställs på tre månader innan de får fast tjänst.

Nu i dagarna försvinner möjligheten att betala podresan med kort, man betalar via app. Man registrerar en profil, anger kortnummer och betalar per meter när resan är sammanställd.