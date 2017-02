Stockholm får stryk – här ökar byggandet mest

10. Stockholm +25 procent

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Med sina 20 667 nya bostäder under 2016 är Stockholm i solklar ledning när det gäller det faktiska antalet nya bostäder under 2016. Faktum är att Stockholm ensamt står för en tredjedel av det totala antalet nya bostäder under fjolåret.

Och även om ökningstakten mot 2015 är imponerande – plus 25 procent – räcker det bara till en tiondeplats när Lantmäteriet sammanställer siffrorna.