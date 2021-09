Det finns ingen bostadsbrist! Att Stockholm haft milslånga bostadsköer så länge någon kan minnas har inget med antal bobara kvadratmeter att göra. Den tillgängliga bostadsytan per capita är, enligt Affärsvärlden (13/9), större i Stockholm än i Paris – 33 kvm per person i Stockholm och 31 kvm per person i Paris. Problemet är att många stockholmska kvadratmeter aldrig hyrs ut.