Amerikanske singer-songwritern och musikproducenten Mike Posner har förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att ha blivit biten av en skallerorm, skriver Aftonbladet.

Posner, som ligger bakom hitlåtarna "Cooler than me" och "I took a pill in Ibiza", var ute på en vandring genom USA och hade just nått delstaten Colorado när olyckan var framme.