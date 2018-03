Fall Out Boy, G-Eazy och Bebe Rexha var några av artisterna som intog scenen på The Anthem i New York på fredagskvällen lokal tid för att ladda upp inför den stora demonstration March for Our Lives.

– Jag vill att ni ska veta att det finns vuxna här som lyssnar på er. Vuxna som bryr sig om er säkerhet, sade Fall Out Boy-bassisten Pete Wentz till publiken, skriver Billboard.