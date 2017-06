Stjärnorna hyllade Jay-Z

Jay Z. Arkivbild. Foto: Matt Rourke/AP/TT

"Ärkeängeln av hippt". Det epitet fick Jay Z i går kväll, när han som förste rappare någonsin valdes in i låtskrivarnas Hall of Fame i New York. Han fick det av U2:s frontfigur Bono, som i ett uttalande från strömningstjänsten Tidal fortsatte hyllningen:

"Jay Z:s musik och texter spelar på alla känslor: ursinne, kärlek, lycka och tragik. Många av oss hörde honom första gången när vi hörde 'Hard knock life (Ghetto anthem)', som visade skillnad mellan barndomens skönhet och hans verklighet på ett perfekt sätt. Han fick oss att lyssna, och vi har lyssnat sedan dess".

Bland övriga som ville ösa beröm över Jay Z fanns Nicki Minaj, Bono, Alicia Keys, Quincy Jones, Pharrell Williams och Polarprisaktuella Sting. Även USA:s tidigare president Barack Obama stämde in i hyllningskören:

"Jag är ett fan precis som alla andra. Jag har lyssnat på Jay sedan jag var en ung och hungrig senator".

Jay Z valdes in redan i februari men det var först nu det var dags för den formella ceremonin. Han var dock själv inte på plats i New York, utan höll sitt tacktal via en vän. Innan ceremonin tackade han också sina inspirationskällor i en rad inlägg på Twittter.

Låtskrivare kan väljas in i Hall of Fame först när de skrivit låtar i tjugo år, något som förklarar att Jay Z just nu blir invald. Det var nämligen nästan exakt tjugo år sedan hans debutalbum "Reasonable doubt" kom ut.

I år tar även den svenske låtskrivaren Max Martin plats i Hall of Fame.