Tonårsfilmen "Love, Simon" handlar om 17-årige Simon som kämpar med att komma ut som gay för nära, kära – och alla andra. Filmen har berört många och The Hollywood Reporter beskriver den som ett "kulturellt fenomen".

För att så många som möjligt skulle få chans att se filmen under dess andra visningshelg i USA har kändisar valt att köpa upp hela biosalonger och bjuda in till visning. Bland andra Neil Patrick Harris ("How I met your mother") och Kristen Bell ("Veronica Mars").