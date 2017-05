Stjärnhästen kommer till Elitloppet

Elitloppet avgörs på Solvalla söndagen den 28 maj. Följande hästar har fått inbjudan – och tackat ja:

Bold Eagle

Land: Frankrike.

Tränare: Sébastien Gurato.

Timoko

Land: Frankrike.

Tränare: Richard Westerink.

Propulsion

Land: Sverige.

Tränare: Daniel Redén.

Up and Quick

Land: Frankrike.

Tränare: Franck Leblanc.

Resolve

Land: USA.

Tränare: Åke Svanstedt.

D.D's Hitman

Land: Finland.

Tränare: Petri Puro.

Elian Web

Land: Finland.

Tränare: Katja Melkko.

Dante Boko

Land: Sverige.

Tränare: Lutfi Kolgjini.

Spring Erom

Land: Sverige.

Tränare: Dan Widegren.

Cruzado Dela Noche

Land: Sverige.

Tränare: Stefan Melander.

Takethem

Land: Danmark.

Tränare: Steen Juul.

Delicious U.S

Land: Sverige.

Tränare: Daniel Redén.

Tjacko Zaz

Land: Sverige.

Tränare: Timo Nurmos.

Twister Bi

Land: Italien.

Tränare: Jerry Riordan.

In Vain Sund

Land: Sverige.

Tränare: Daniel Redén.

Nuncio

Land: Sverige.

Tränare: Stefan Melander.