Stings samlade visdomar

Polarprisvinnaren är lika mycket filosof som musiker.

Sett till tidigare pristagare var Sting ett väntat val. Ännu mer väntat var förstås att landets musikerkritiker omedelbart skulle idiotförklara Polarprisjuryn samt de miljontals oupplysta människor som inbillat sig att ”Roxanne” och ”Every breath you take” – konstnärligt sett – kan mäta sig med valfritt örhänge av The Jam eller Einstürzende Neubauten.

Eftersom vi också tycks leva i kulturskymning, väljer vi att hålla oss långt borta från denna debatt.

Istället skulle vi vilja passa på att hylla tänkaren Sting. För oavsett vad man tycker om hans musik, så bor det en fin liten vardagsfilosof i den där perfekta yogakroppen.

Om kärlek:

”Trudie och jag har varit ihop i 30 år. Multiplicera det med sju, eftersom showbusiness är som hundår. ”

”Det finns ingen hemlighet bakom ett framgångsrikt äktenskap. Jag älskar min fru. Men viktigare än det, är att jag tycker om henne. ”

”Hela grejen med att älska i sju timmar är inte riktigt vad tantrasex handlar om. Men visst, det är fullt möjligt.”

Om vänskap:

”En vän är någon som berättar när du snackar skit, kliver över anständighetens gräns eller rent allmänt beter dig som en idiot.”

Om låtskrivande:

”Ibland kan medioker poesi bli riktigt bra låtmaterial.”

”Javisst, att rimma ”cough” med ”Nabokov” är fånigt. Jag skäms lite över det. Men det var samtidigt väldigt roligt att få in Nabokov i en poplåt. (om Police-låten ”Dont stand so close to me”)

”Det är mitt jobb är att sjunga låtar jag skrev för 30 år sedan med samma passion som om jag skrivit dem samma eftermiddag.”

Om kändisskap:

”Alla dessa ungdomar som säger att de bara vill bli kända – de har ingen aning vad de pratar om. Man kan ju bli känd för att visa ballen i skyltfönstret på Macy’s.”

”Som en kändis får du veta vad människor – både intelligenta och mindre intelligenta – tycker om dig. Det är lite unikt. Många människor går genom livet utan att få veta vad folk egentligen tycker. ”

