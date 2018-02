Stina Aronson i SvD: ”Min barndoms landskap”

Denna understreckare publicerades ursprungligen den 15 augusti 1951 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Vi hade ingen strand att lägga till vid. För landskapet var ett stort och milt slättflak med betesmarker men utan sjöar. En liten å slingrade sig mellan åkrarna och genom stan vidare ner mot Mälaren. Den var inte som ett band utan som en riktig å och förde bråte från översvämmade ägor med sig om våren. Ibland kom halmstackar farande och tomma tunnor och broar med brun dynga på. Om sommaren stod stadsbornas barn på kajen och metade löja. Allt det där hörde vi talas om. Och stanken från mudderverket följde med vinden då och då. Men vi såg det aldrig. För vi bodde i förstaden, nästan en halv mil österut. Långt utanför de sista husen i utkanten, som kallades för Gränsen.

Kanhända det var en brist i barndomens sommarskola att man inte fick lära känna någon strand. Inga barkbåtar och vassflottar och öar av pösigt lödder kom med i bilden. Det fanns inget. Ingenstans som de dök upp ur och inget stundens glitter som de dansade på. Och ingen liten redd av sand, där andra skepp från Kina redan hade ankrat.

Jag har tänkt efteråt att det fattades en släng av gåtfullt fjärran i mina första erfarenheter. Och det fattades sorglöst glid. Och det fattades vind och vågor som fraktade fram synligt gods ur det osynliga. Det var synd. Vi måste räcka oss efter allting när det inte kom och gungade och var till skänks. Våra fötter blev aldrig smekta av skum. De fick lov att vara torra och kloka som de vuxnas. Regnet var den enda sommarsvalka vi visste av. När det samlades i pölar i hjulspåren piskade vi dem med käppar. Inez Ljung var min bästa vän. Hon sa till mig: slå riktigt hårt så blir det storm! Det var en omtyckt lek som skulle föreställa sjönöd. Så där fantiserade vi om havet, som ingendera av oss hade sett. Vi hatade det med munnen och saknade det med hjärtat.

Men vi hade andra saker i stället, platser med fasta, stilla ytor. De varken steg eller sjönk utan förtöjde känslan vid den breda jorden.

Vi hade landsvägen som gick ut från Gränsen över en vid slättbygd och sen genom förstaden bort till repslageriet i andra ändan. Det var mer än en halvmil. Vägen var en rak allé under gamla almträd, som allihop var mest lummiga åt väster. Alla de tunga kronorna vägde snett på stammen. Deras blad frasade som papper. Det bläddrade alltid i dem. När dimman klarnade var det stora runda gårdar av vattendroppar kring rötterna. Och om kväll ångade de av små bittra rökar, liksom från nyss släckta ljus. Då visste vi att det var sent att vara ute.

Det fanns inga branter eller hinder i landskapet. Vägen löpte slätt med platta sjok och tvärband av trädens skuggor. Det gick flera likadana vägar åt andra håll till andra orter. Men ändå inte likadana, för de var vita av solskenet eller röda av daggen. Men vår väg var skär som en lång musslinsvåd. Det kom sig av stoftet från forarna som fraktade tegel där i ständiga karavaner. Om våren var vägen en vacker skär isgata som karamell. Och genom den barnsliga färgen blev den riktigt vår egen. Dammet var lent, lent, utan grus som gör ont. Vi kände igen varenda häst och vi krusade för karlen på lasset om han var snäll. Vi neg för honom och han lät oss kanhända åka med ett stycke. Själv satt han på en säck. Lastflaken skred och vaggade som pråmar. Grenarna på sidan om vänslades och högg i och drog dem. Så bekanta var de sinsemellan sedan många år innan vi föddes.

Vita fjärilar med ärenden på läsidan måste kryssa tvärsöver landsvägen. När de tumlade ner i andra diket var de pudrade i rosa av stoftet. Och om hösten såg vi stjärnor ini skära luftskyar, som om himlen haft ett särskilt tegelbruk för sig däruppe.

Ibland hörde vi en hes sång ur fjärran. Då ropade vi till varandra: Tok-Frans kommer! Tok-Frans kommer! Han var en vandringsman som hasade sig fram i vägkanten. Vi fick syn på honom i den strutiga vägmynningen till bondsocknen. Hela tiden knäade han med benen. Det var inte av ofärdig haltning utan av ett ödmjukt och evigt sätt att gå. Han bar en käpp över axeln som han hängde sitt knyte på. Men han slog aldrig hundarna med den. Han är min bild av Tiggaren, som känns liksom levande inom mig när jag hör ordet. Jag har fått honom till skänks av min barndoms väg. En dammig man med svart mössa och svart skägg och tjocka vita läppar utanpå skägget. De sjöng alltid samma ramsa om och omigen hundra gånger: "Hjärta på dej och flicka på dej". Det kunde inte ens vara en rad ur en visa. Men det kunde vara ett skrik.

Tok-Frans var lusig och sorgfri och halvtokig. I det sista nekade han prästen att ta nattvarden, för han var ett världens eländes barn. Han dog på fattighuset en kväll när andnöden kom.

Vi var vana att se honom guppa och stryka på vägen. Men vi gjorde oss ändå till att vara rädda för honom. Inez Ljung tog mig i handen, för hon var större och duktigare än jag. Sen hoppade vi ner i diket och flög rakt ut på lergärdet som beckasiner. Det kändes skönt att springa hand i hand. Vi njöt av farans egen besatta trygghet. Vi sprang barfota på trädan. Vi skrattade. Något vågspel var vi aldrig medvetna om på allvar. För vi hade ett säkert gömställe inom nära räckhåll.

Det var tegelbruket. Vi slank om hörnet och in i den öppna mittgången genom den främsta torkladan. Därinne var ett svalt mönster av små kubiska skuggor och tystnad och sneda strängar av stoft. De ljöd bara när vi själva viskade. Det var en sublim tillflykt, nästan som själens hemliga vrår. Ingen luffare kunde hitta oss där, för om ett ögonblick fanns vi inte. Vi smusslades undan av fridens ande. Huset var ett skugghus fast det luktade sol. Ingen ägde det som sitt. Inga flugor eller spindlar hölls där. Men svalorna flög ut och in mellan bordfacken som var väggar. De stal ler ur de våta kuberna och byggde bon åt sig under takåsen.

Tegelbruket låg ensamt för sig självt mitt ute på det vida slättflaket. Det omgavs inte av staket och grindar, bara av tomma lergravar. Allihop var tätt inklädda med hästhovens stora mörka sommarblad. De liknade sirliga kinesiska dammar har jag förstått sen. Kring kanten växte mjukt sötblomster. Somliga gropar var halvfyllda av mjölkaktigt vatten. Och det sam småfisk i dem, som var genomskinlig och klarare än vattnet. Fiskarna gapade och kräktes små tömmar av slembubblor. som de släpade. Vi kastade lerklumpar på dem för det fanns ingen sten. Då spratt de undan som levande glasskärvor. Om de någonsin växte sig stora och fjälliga vet jag inte. För när frosten kom sen blev min bästa vän och jag förkylda.

Tegelbruket var ett väldigt rödmålat byggnadskomplex. Men av någon hemlig orsak förnams det ändå som ett naturens verk. Det skymde för solnedgången som ett stort berg. Och för att det krönte slättens ensamhet kändes det som om vi ägde det. Det var vårt, liksom vägen och marken var våra. Om nätterna ljummade luften av varma stråk ifrån brännugnen. Om dagen var stället ett ögonmärke. När vi kom från skolan sa vi till varandra: Där är det! Och fast vi var trötta och luvade av lärarinnan satte vi fart och sprang i kapp.

Från alla håll ledde blekröda vägar dit som ett nät av blodådror. Och den höga skorstenen reste sig som en lång, slät kvinnohals. Tegelbruket var slättbröstets röda hjärta. Det var landskapets fromma hjärta, ovetet om skönare landskaps fägring och romantik. Så minns jag det. Och jag är glad att vara född vid ett hjärta.

