Parfym: Narciso Rodriguez – For Her Musc Oil

När upptäckte du doften?

– 2003 intervjuade jag den amerikanske modeskaparen Narciso Rodriguez på hans kontor i New York och slogs inte bara av hur trevlig han var, utan också av hur gott han doftade. Så varmt och mjukt, men också väldigt diskret, vilket fick mig att nästan bli lite för närgången i försök att sniffa på honom. När jag berömde hans doft svarade han ’åh, tack’ och ’det är bara en myskdoft’ på frågan vad det var. Men, några år senare lanserade han For Her Musc Oil och – tada – där var den. Lycka. Tills den, av någon outgrundlig anledning slutade tillverkas. Idag finns en lite mer intensiv variant, som är nästan lika bra.