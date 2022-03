Stigande oljepriserna kan ge Norge biljoner

Sveriges granne i väster badar i oljepengar sedan priset på Nordsjöolja rusat i höjden på grund av kriget i Ukraina. På fredagen steg oljepriset igen, till över 113 dollar per fat. Samtidigt rapporterar norska medier att Norge har budgeterat för ett oljepris på bara 67 dollar – vilket innebär att extra miljardintäkter nu forsar in i landet varje dag.

– Vi räknar med ett oljepris på 115–135 dollar per fat under två års tid. Tidvis kan det bli ännu högre på grund av kriget, och vi har ännu inte sett sanktioner mot all rysk olja, säger Nadia Martin Wiggen, energianalytiker och partner vid Pareto Securities.