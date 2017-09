Stig-Björn Ljunggren: Dags för lite Machiavelli i svensk politik

Foto: Jonas Ekströmer / TT

Den som från sin skrivpulpet har utblick över takåsarna i Uppsala kanske missar en del av den politiska pappslöjdens detaljer. Men från mitt ovanifrånperspektiv syns det mig som om den politiska oppositionen i Sverige har havererat.

Frågan är, varför tar inte Alliansen makten när de har chansen? Jag finner anledning att motionera mina gamla käpphästar från Niccolò Machiavelli, den italienske filosofen som på 1500-talet bland annat skrev den ökända boken ”Fursten”. Från hans begreppsvärld kan vi beskriva Sveriges politik ungefär så här:

• Tillfälle/Occasione

Just nu befinner sig svensk politik i det som kallas för ”ett tillfälle”, eller med Machiavelli ett ”occasione”. En öppning i terrängen där en politisk entreprenör kan kliva in och göra skillnad. Just nu finns det möjligheter för den som vill.

Regeringen har problem samtidigt som tiderna är goda. Svenska folket är avvaktande till det politiska spelet och längtar efter någon som bringar ordning och klarhet. Det är mer politiskt spel, medial cirkus och taktiserande användning av konstitutionella instrument som exempelvis KU och misstroendeförklaring – och mindre av politiska sakfrågor.

Det är alltså ett underskott på politik som rör människors vardagsproblem – och som är skälet till att folk betalar skatt. De vill få saker lösta, eller åtminstone få lite hjälp i sina försök att få livet att rulla på i rätt riktning. Sluta tjafsa!

• Handlingskraft/Virtù

Här finns dock ett annat begrepp som Machavelli laborerar med, nämligen ”virtù”, eller ”handlingskraft”. En politiker måste nämligen ha det rätta virket för att förstå att utnyttja tillfället. Det handlar om att ha ”politiskt mod”, eller det som amerikanerna kallar ”chutzpah”.

Den som har det politiska modet kliver fram i rätt ögonblick. Men den som är för tidig blir bortsopad, den som är för sen ignorerad eller utskrattad. Förr, innan vi förstod bättre, skulle vi ha sagt att ”rädda pojkar får inte kyssa vackra flickor”…

Det som bromsar den rädde är oron över att behöva ta viktiga beslut innan alla fakta ligger på bordet. Tecknen på att det är dags att gå till anfall får inte vara diffusa utan ska vara kristallklara. Problemet med detta är att när dimman väl har lättat så har någon annan inlett anfallet och tagit initiativet.

• Flax/Fortuna

Machiavelli menar också att den som har modet att utnyttja tillfället blir belönad med en bonus av lyckans gudinna. Fru Fortuna gillar nämligen den som är modig och griper därför in och hjälper den dristige att lyckas med sitt projekt. Detta kan låta lite metafysiskt, men översätt det till följande: Den som inte tar en lott kan heller inte ha turen att vinna något.

Eller med ett gammalt ordspråk: Lyckan står den djärve bi.

Den saktmodiga sammanfattningen av detta är att möjligheten att agera inte utnyttjas eftersom ingen har modet. Och därmed delas ingen verksamhetsbonus ut.

Finns det någon annan då, när inte Alliansen vågar? En del går omkring och hoppas på att en svensk Macron ska dyka upp. Men det är svårt att se vem det skulle vara. Att Sverigedemokraterna skulle kliva igenom möjlighetens fönster är också föga troligt, det har de redan gjort och deras storverk blir om de lyckas hålla sina nuvarande opinionssiffror någorlunda intakta in i valet nästa år.

Kanske blir svaret på frågan om vem som hade ”virtù” nog att utnyttja ”occasione” och därmed få den bonus som ”fortuna” ger, ännu en gång Socialdemokraterna? Nä, de verkar också hålla sig i sargen, även om de, ställda under stark press, visar vissa tecken på att ha läst sin Machiavelli.

Vi får således avvakta.

STIG-BJÖRN LJUNGGREN är statsvetare med viss S-lutning.

