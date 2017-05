Steve McQueen gör Tupac-dokumentär

Steve McQueen och Tupac. Arkivbild/montage. Foto: AP/TT

Steve McQueen ska regissera den första officiella dokumentären om rapparen Tupac Shakurs liv. Den brittiske regissören har fått dödsboets förtroende och säger i ett uttalande till Variety :

"Jag är otroligt rörd och entusiastisk över att få utforska den här legendariske artistens liv. Få människor, om ens någon, lyste starkare än Tupac Shakur. Jag ser fram emot att jobba tätt med hans familj för att berätta den osminkade sanningen om hans liv".

Producenterna bakom dokumentären har tidigare gjort uppmärksammade dokumentärer om Nina Simone och Beatles. Steve McQueens "12 years a slave" blev bästa film på Oscarsgalan 2014.

Tupac Shakur sköts till döds 1996. Den 16 juni i år, samma dag som han skulle ha fyllt 46 år, har spelfilmen "All eyez on me" om hans liv världspremiär.