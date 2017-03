Maddow manipulerad?

I natt svensk tid har MSNBCs Rachel Maddow redovisat en liten del av Donald Trumps självdeklarationer och Vita huset har bekräftat genom att själva släppa en del sådana siffror.

Bill Kristol på Weekly Standard är skeptisk:

Are we sure Maddow isn't a double agent, turned somehow by Bannon? Innocuous tax returns replace horrible CBO score as topic of discussion.

Kan vi vara säkra på att Maddow inte är dubbelagent som manipuleras av Steve Bannon? En ofarlig självdeklaration ersätter den fruktansvärda Congressional Budget Office-rapporten om det republikanska förslaget till ny hälso- och sjukvårdsförsäkring.

CBO-rapporten om effekterna av förslaget kommenteras av Obamas tidigare rådgivare David Axelrod så här:

If @POTUS can sell Congress & Americans on a plan that costs 24 million coverage & delivers a huge tax cut to wealthy, he can sell anything!

Om president Trump kan sälja ett förslag till kongressen och amerikanska folket som gör att 24 miljoner amerikaner förlorar sitt försökringsskydd och som innebär en stor skattesänkning för de rikaste så kan han sälja allt!

Ja, frågan är väl om han inte kan sälja allt.

Och jag vill verkligen inte utesluta att läckan till MSNBC är avsiktlig. Den visade ju bl a att föreställningen att Trump inte betalar skatt inte är korrekt.

Spelet i amerikansk politik är fascinerande!