Steve Bannon, kontroversiell tidigare chefsstrateg hos expresident Donald Trump, väntas under måndagen lämna över sig till myndigheterna och framträda i en federal domstol, skriver tidningen The New York Times.

Detta efter att en federal åtalsjury i fredags åtalade Bannon för kongresstrots, i ljuset av att han vägrat att vittna inför den kongressutredning som utreder den dödliga stormningen av Kapitolium den 6 januari.