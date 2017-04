Steve Bannon tvingas lämna säkerhetsråd

Alt-rightrörelsen är en paraplybenämning på en skara högerextremistiska rörelser. Inom dessa finns antisemitiska, islamofobiska, kvinnofientliga och öppet rasistiska grupper. Gemensamt för dem är teorier om vit identitet och vit överhöghet.

Rörelsens anhängare ser det politiskt korrekta som sin främsta fiende och riktar stark kritik mot USA:s vänsterliberala. Men traditionella konservativa får också ris, de kallas "cuckservatives" en blandning av ordet cuckold, som kan översättas med bedragare, och konservativ.

Det är svårt att uppskatta hur många som bekänner sig till alt right, en sammanfattning av bland annat mejllistor landar på uppskattningsvis 25 000-30 000.

Begreppet alt-right är en förkortning av The Alternativ Right (den alternativa högern). Det myntades av ideologen Richard Spencer 2008. I en intervju med public servicekanalen NPR härom dagen sade Spencer att han mål är en "säker plats" för européer, en framtida vit etnisk stat.

President Donald Trumps chefsstrateg Steve Bannon var tidigare chef för nyhetssajten Breitbart News, som beskrivits som en plattform för alt-rightröreslerna.

Källa: Southern Poverty Law Center, NPR, Hofstra University med flera