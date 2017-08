Stensons första titel sedan British Open

Henrik Stenson under den avslutande dagen av PGA-tourtävlingen Wyndham Championship. Foto: Chuck Burton/AP/TT

Henrik Stenson, som var världsnia inför turneringen i North Carolina, har spelat bra under hela veckan i jakten på sin första titel sedan fjolårets historiska majorseger i British Open i juli.

Torsdagens 62-runda – personligt rekord på PGA-touren efter fyra 63:or som bäst sedan tidigare – följdes upp med två 66-rundor innan söndagens avslutande runda i Greensboro.

Satt under stor press från framförallt formstarke Ollie Schniederjans, USA, pallade däremot Henrik Stenson för trycket.

Annons X

Han gjorde det trots ett snett utslag på det avslutande 18:e hålet som Stenson räddade till ett par. Den långa putten för birdie på 17:e tog honom till slutscoren 22 under par, sex under par för dagen. Ett slag före Schniederjans som slutade tvåa, på 21 under par totalt.

Segern i Wyndham Championship är Göteborgaren Stensons sjätte på den amerikanska PGA-touren och ger honom motsvarande 8,5 miljoner kronor i prispengar.

Ingen svensk har vunnit lika många titlar på PGA-touren som Stenson.