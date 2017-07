Stenson vårdar sitt varumärke ömt

Född: 5 april 1976 i Göteborg.

Bor: Lake Nona, Orlando, Florida.

Familj: Frun Emma, barnen Alice, Lisa och Karl.

Världsrankning: 7.

Största meriter: Seger i British Open 2016, OS-silver i Rio de Janeiro 2016, totalseger i Fedex cup (2013), totalseger i Race to Dubai 2013 och 2016, två Ryder Cup-vinster (2006, 2014), 11 segrar på Europatouren, 4 segrar på PGA-touren.

Främsta placeringar i majortävlingar, US Masters: 14:e (2014). US Open: 4:a (2014). British Open: 1:a (2016). PGA-mästerskapen: 3:a (2005, 2004).

Övrigt: Tilldelades bragdguldet 2016 för vinsten i British Open – den första svenska herrspelaren som vunnit en majortävling i golf. Vann Jerringpriset 2013.