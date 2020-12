Henrik Stenson tappade under den andra dagen av Europatourfinalen i Dubai. Den svenska golfstjärnan föll fem placeringar ner till 14:e plats efter att ha gått ett under par för dagen. Om första dagen var superstabil och helt bogeyfri, var det desto svajigare under andra rundan med fyra bogeys och fem birdies.

Stenson är sju slag från ledaren Patrick Reed, USA, som följde upp en 70-rond med 64 slag på fredagen.