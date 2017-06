Stenson om spel i Sverige: "En uppoffring"

+ US Open, Erin Hills Golf Club, Wisconsin, 15–18 juni.

Förra året drog sig Stenson ur efter två rundor på grund av att knäproblemen kommit tillbaka. Bättre lycka när US Open för första gången avgörs i Wisconsin? Stenson laddar upp med en ledig vecka i Barsebäck innan han på söndag flyger över till USA.

+ British Open, Royal Birkdale, 20–23 juli.

Stenson har en majortitel att försvara när The Open avgörs några mil norr om Liverpool. Senast att lyckas? Tiger Woods, som vann 2005 och 2006. Stenson kommer att spela i Tyskland veckan efter US Open. Sedan väntar lite ledighet innan han spelar Scottish Open veckan innan British Open.

+ PGA-mästerskapen, Quail Hollow, North Carolina, 10–13 augusti.

Quail Hollow, normalt värd för Wells Fargo Championship, är en bana där Stenson inte alls brukar trivas. Missade kvalgränsen där i fjol.