Stenson: Om du missar är du halvrökt

Henrik Stenson.

Världsrankning: 6.

Bästa placering i US Open: 4:a, 2014 (gör sin tolfte start).

Starttid på torsdagen (svensk tid): 20.47 (med Charl Schwartzel och Louis Oosthuizen).

Alex Norén.

Världsrankning: 8.

Bästa placering i US Open: 51:a, 2011 (gör sin femte start).

Starttid: 14.40 (med Brandt Snedeker och Tyrrell Hatton).

David Lingmerth.

Världsrankning: 110.

Bästa placering i US Open: 12:a, 2016 (gör sin tredje start).

Starttid: 14.18 (med Paul Dunne och Li Haotong).

Daniel Chopra.

Världsrankning: 812.

Bästa placering i US Open: 24:a, 2004 (gör sin tredje start).

Starttid: 13.45 (med Kim Meen Whee och Ted Potter Jr).